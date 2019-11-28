Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Власти Украины предварительно оценили сумму убытков на возвращенных РФ кораблях минимум в 2:3 миллиона долларов. Об этом сообщил зампостпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Дипломат сообщил, что техническое состояние кораблей и их вооружение не позволяют их использовать по назначению. По его словам, сейчас работа комплексной комиссии ВМС Украины продолжается, поскольку речь идет о «больших убытках».

Лоссовский отмечает, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра их на заводе.

На минувшей неделе Москва передала Киеву три корабля, которые были задержаны после провокации украинских военных в Керченском проливе. Командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили их». По его словам, российская сторона якобы сняла оборудование, платформы, розетки и даже унитазы.

В ответ ФСБ заявили, что Украина получила свои корабли в нормальном состоянии и исправной сантехники. Было опубликовано видео с моментом передачи кораблей, подтверждающее их состояние.