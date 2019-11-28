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Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

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0:23   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Власти Украины предварительно оценили сумму убытков на возвращенных РФ кораблях минимум в 2:3 миллиона долларов. Об этом сообщил зампостпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Дипломат сообщил, что техническое состояние кораблей и их вооружение не позволяют их использовать по назначению. По его словам, сейчас работа комплексной комиссии ВМС Украины продолжается, поскольку речь идет о «больших убытках».

Лоссовский отмечает, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра их на заводе.

На минувшей неделе Москва передала Киеву три корабля, которые были задержаны после провокации украинских военных в Керченском проливе. Командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили их». По его словам, российская сторона якобы сняла оборудование, платформы, розетки и даже унитазы.

В ответ ФСБ заявили, что Украина получила свои корабли в нормальном состоянии и исправной сантехники. Было опубликовано видео с моментом передачи кораблей, подтверждающее их состояние.

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Автор: Олег Королев
#украина #инцидент в керченском проливе

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