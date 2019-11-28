Гаспарян поставил Короткова в один ряд с Новодворской за поддержку террористов

Политолог Армен Гаспарян, комментируя смонтированные снимки в статье спецкора «Новой газеты» Дениса Короткова, в разговоре с Nation News счел традиционной для либералов практику подтасовки фактов в публикациях. Коротков, как добавляет агентство, свой новый материал о Сирии проиллюстрировал фотографиями, на которых трофейный флаг «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) заменил на подвешенного за ноги человека.

«Подтасовка фактов - абсолютно нормальная история для российских либералов. Этим они занимаются с 90-х годов. Меняются фамилии, меняются персоналии, меняются террористические организации, а суть остается прежней. Ничего нового не произошло. Вот если бы они такими фейками не занимались, тогда можно было бы поразмышлять о чем-то новом. Мол, русский либерализм, спустя столько лет, претерпел серьезные изменения, а так все в норме», - отметил Гаспарян, напомнив, что с террористами в свое время общались и Сергей Адамович Ковалев и Валерия Новодворская, а теперь и Денис Коротков общается – никакой разницы.

При этом, добавил политолог, наши либералы обвиняют всех, кто не желает признать террористов «борцами».

«Сейчас они, правда, по поводу ИГ* уже не используют такие определения, как "повстанцы", которое было у них популярным в 90-х годах, но все остальное – то же самое. Если вы поменяете фамилии и название организаций, то вы получите нормальный стрим 90-х годов. Ничего нового. "Новая газета" на протяжении многих лет занимает одну и ту же позицию», - заключил Гаспарян.

Напомним, о фотомантаже, сфабрикованным «Новой газетой», ранее сообщил порта «Накануне.ru» в неофициальной группе в социальной сети «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение». В частности, там было опубликовано видео, в котором демонстрируется оригинальный снимок и снимок, состряпанный специально для «расследования» Короткова – то есть фото группы людей на фоне игиловского флага и фото, где флаг ИГ* заменен на изображение человека, подвешенного за ноги. При этом весь материал, в котором Коротков использовал второй – отфотошопленный – снимок, основана на видеороликах, которые уже давно гуляют в сети.

Сам Коротков объяснил, что якобы взял скандальное фото из интернета, где оно, неожиданно появилось именно тогда, когда он работал над материалом.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, где привело факты, доказывающие сотрудничество Дениса Короткова с террористами ИГ* в Сирии, и тот, что он это делал по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского.