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ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

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22:47   27 Ноября 2019
Россия

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

Российское либеральное издание «Новая газета» и работающий там журналист Денис Коротков заявили, что намерены инициировать судебный процесс против редакции РИА ФАН о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с двумя недавними публикациями, в которых говорилось о сотрудничестве Короткова с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»*.

Также в материалах ФАН говорилось, что Коротков контактирует с террористами по заказу беглого российского олигарха-уголовника Михаила Ходорковского.

Согласно тексту заявления «Новой газеты», издание намерено привлечь виновных к ответственности по статье «Клевета».

В ответ редакция ФАН заявила, что готова доказать справедливость фактов, изложенных в статьях.

«Мы готовы предоставить правоохранителям и суду все доказательства, которые есть в нашем распоряжении. Дополнительно разъясняем, что подготовленные журналистами ФАН материалы основаны на фактах», - говорится в заявлении редакции.

При этом отмечается, что, пока российское государство прикладывает все силы к борьбе с террористами, как внутри России, так и за ее пределами, оно получает нож в спину от своих же.

«Хотя какие они свои? Констатируем, что «Новая газета» сделала окончательный выбор – и встала на сторону зла», - подчеркнули в ФАН.

* - ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ* 

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Автор: Александр Люблинский
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