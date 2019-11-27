В Госдуме требуют разобраться с Коротковым, изменившим родине ради «эксклюзива»

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сотрудничество журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), заявил ФАН, что тот должен понести наказание как государственный изменник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле в курсе расследования, которое провело Федеральное агентство новостей по поводу сотрудничества журналиста «Новой газеты» с боевиками.

В своем комментарии журналистам ФАН Песков отметил, что решать судьбу расследования должны компетентные правоохранительные органы, однако член комитета Госдумы по международным дела Виталий Милонов выразил более жесткую позицию по этому поводу. Парламентарий убежден, что сотрудникам правоохранительных органов стоило присмотреться к Короткову еще тогда, когда он рассекретил данные о российских военных, находившихся в Сирии.

«Это очень серьезное обвинение, серьезное преступление. И здесь уже не какая-то условная война компроматов, которую любят за деньги организовывать либеральные журналисты, Алексей Навальный и его друзья. Это очень серьезный вопрос, и если это есть, то это несет опасность для каждого из нас, и каждого, кто несет службу в дали от Родины», — выразил свою позицию Милонов.

Также депутат подчеркнул, что подобными делами должна заниматься уже даже не полиция, а ФСБ и Следственный комитет. Милонов также добавил, что расследования Короткова были созданы при помощи «агентурной сети иностранных спецслужб», а сам он является работником «антироссийского СМИ». Такое поведение член Госдумы считает просто-напросто «пособничеством террористам» и «игрой на стороне «Исламского государства».

Милонов уверен, что основания для заведения дела по Короткову появились уже давно, а сейчас правоохранители обязаны заняться журналистом. Прощать такое поведение из-за «какого-то «эксклюзива», по словам Милонова, категорически нельзя.

Первую часть своего расследования о деятельности террористических организаций и связанных с ними лиц в Сирии ФАН опубликовало несколько дней назад. Его текст содержит доказательства сотрудничества журналиста Дениса Короткова с сирийскими боевиками в течение длительного промежутка времени. Связь была двусторонней и в ответ на «сенсационные данные» от террористов Коротков «сливал» им секретную информацию о российских военнослужащих, находившихся на территории страны. Также ФАН заявил со ссылкой на засекреченные источники, что журналист «Новой газеты» имел твердую финансовую поддержу беглого олигарха Михаила Ходорковского и именно за счет этого публиковал провокационные данные о ЧВК «Вагнера».