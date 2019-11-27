Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Подгруппа поп политическим вопросам начала обсуждение поправок по закону о признании особого статуса Донбасса.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера», — заявила глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Никонорова заявила, что в среду, 27 ноября, в Минске прошли переговоры контактной группы и было начато обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса. На первом этапе переговоров участники обсудили имплементацию «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса.

«Однако говорить о каких-либо результатах пока рано», — подчеркнула Никонорова.

Она добавила, что республика намерена предоставить все предложения по поправкам в письменном виде, «чтобы как можно детально и внятно» все изложить. Также глава МИД ДНР рассказала, что рассчитывает на рассмотрение документа со всеми пожеланиями ДНР контрольной группой на следующем заседании.

Военная операция на территории Донбасса началась в 2014 году, когда украинские власти начали вести военную компанию против местных жителей, которые провозгласили территорию независимой после государственного переворота, который фактически произошел в тот момент в столице страны. Принятие «формулы Штайнмайера» предполагает, что на всех не зависимых от Киева территориях пройдут выборы. «Формула» также вводит в силу закон об особом порядке местного самоуправления временно на день выборов и постоянно после того, как будет опубликован отчет ОБСЕ по итогам выборов.