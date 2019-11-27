Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей
Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока
В Госдуме требуют разобраться с Коротковым, изменившим родине ради «эксклюзива»

В Госдуме требуют разобраться с Коротковым, изменившим родине ради «эксклюзива»

 Глава украинского МИД разбит тем, что Apple не волнует его боль за Крым

Глава украинского МИД разбит тем, что Apple не волнует его боль за Крым

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей
Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока
В Госдуме требуют разобраться с Коротковым, изменившим родине ради «эксклюзива»

В Госдуме требуют разобраться с Коротковым, изменившим родине ради «эксклюзива»

 Глава украинского МИД разбит тем, что Apple не волнует его боль за Крым

Глава украинского МИД разбит тем, что Apple не волнует его боль за Крым

21:38   27 Ноября 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии потеряли технику и провалили атаку на нефтяное месторождение

Террористы ПНС Ливии потеряли технику и провалили атаку на нефтяное месторождение

Ливийская национальная армия (ЛНА) отбила атаку террористической группировки, входящей в конгломерат бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, на нефтяное месторождение Аль-Филь. Об этом сообщает пресс-секретарь ЛНА Ахмад Мисмари на странице Facebook.

По сведениям Мисмари, месторождение атаковала группировка Хасана Мусы, главари которой выходцы из запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». На защиту Аль-Филь ЛНА отправила авиацию. Вооруженным силам Ливии удалось уничтожить пять машин с вооружением, одну – с боеприпасами, и ликвидировать группу боевиков. В район месторождения продолжают выдвигаться силы ЛНА.

Под гнетом террористов ПНС Ливии, называющих себя международно-признанными из-за поддержки 12 стран ООН, остается Триполи и северо-запад Ливии. Остальную часть страны контролирует избранный парламент, расположенный в Тобруке. Среди жителей Триполи сильна поддержка избранного парламента и Ливийской национальной армии.

ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года проводит в стране антитеррористическую операцию. Весной 2019 года стартовал этап по освобождению Триполи и северо-запада от синдиката террористов ПНС Ливии. По данным ряда СМИ, бороться с террористами ЛНА помогает ЧВК «Вагнера», но эти данные пока не нашли подтверждения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Игорь Каркаров
#терроризм #нефть #ливия #хафтар #лна #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...