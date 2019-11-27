Террористы ПНС Ливии потеряли технику и провалили атаку на нефтяное месторождение

Ливийская национальная армия (ЛНА) отбила атаку террористической группировки, входящей в конгломерат бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, на нефтяное месторождение Аль-Филь. Об этом сообщает пресс-секретарь ЛНА Ахмад Мисмари на странице Facebook.

По сведениям Мисмари, месторождение атаковала группировка Хасана Мусы, главари которой выходцы из запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». На защиту Аль-Филь ЛНА отправила авиацию. Вооруженным силам Ливии удалось уничтожить пять машин с вооружением, одну – с боеприпасами, и ликвидировать группу боевиков. В район месторождения продолжают выдвигаться силы ЛНА.

Под гнетом террористов ПНС Ливии, называющих себя международно-признанными из-за поддержки 12 стран ООН, остается Триполи и северо-запад Ливии. Остальную часть страны контролирует избранный парламент, расположенный в Тобруке. Среди жителей Триполи сильна поддержка избранного парламента и Ливийской национальной армии.

ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года проводит в стране антитеррористическую операцию. Весной 2019 года стартовал этап по освобождению Триполи и северо-запада от синдиката террористов ПНС Ливии. По данным ряда СМИ, бороться с террористами ЛНА помогает ЧВК «Вагнера», но эти данные пока не нашли подтверждения.