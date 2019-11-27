Глава украинского МИД разбит тем, что Apple не волнует его боль за Крым

Глава МИД Украины Вадим Пристайко разбит из-за того, что компания «Apple» признала Крым российским. Эмоциональный текст он опубликовал на своей странице в Twitter.

Немногим ранее депутат Государственной думы Василий Пискарев объявил, что компания Apple отредактировала приложение «Погода», теперь Крымский полуостров в нем отображается как часть России.

«Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль», — описал свое состояние Пристайко.

Тем не менее, дипломат высоко оценивает производимые Apple товары. Он убежден, что политика далеко не сильная сторона компании.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала решение, принятое Applе. Ковитиди считает такую меру ожидаемой. Также она заявила, что и Соединенные Штаты однажды будут вынуждены все же принять решения крымчан, которые пожелали вхождения полуострова в состав российских территорий. В свою очередь и министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов также положительно встретил изменения и добавил, что развитие территории идет своим чередом вне зависимости от каких-либо санкций.