В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

Скандальный блогер Алексей Навальный, который на прошлой неделе улетел с семьей отдыхать в Италию, получил 17 ноября 900 тысяч рублей на биткоин-кошелек, а на следующий день вывел деньги со счета.

Об этом, ссылаясь на Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией», сообщает в среду вечером Федеральное агентство новостей, отмечая, эти деньги Навальный мог получить в качестве платы за опубликованный 21 ноября ролик о главе «Роскосмоса» Дмитрии Рогозине.

Напомним, ролик о Рогозине вышел на канале ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признанный в России иностранным агентом) вышел в минувший четверг, 21-го ноября, а в понедельник, 25 ноября, блогер уже фотографировался с сыном в итальянской провинции Ломбардия на фоне развалин в Grotte di Catullo. «6 и 27 ноября Навальный опубликовал в социальных сетях еще два фото – на одной из которых он запечатлен с супругой, а на второй они вместе с сыном «поддерживают» падающую Пизанскую башню.

Ранее журналисты уже обратили внимание на закономерность, согласно которой биткоин-кошелек Навального пополняется на крупные суммы за день до публикации нового «расследования» о ком-либо из крупных чиновников или сразу после этого. Всего, с мая 2017 года по ноябрь 2018-го на счет Навального поступило криптовалюты на более чем 62 миллионов рублей

В то же время соратники Навального и сам блогер постоянно жалуются на «тяжелую жизнь», которую им устроили правоохранители, регулярно проводя обыски и конфискацию техники в штабах, и блокируя счета. Последним был заблокирован счет ФБК в «Рокетбанке».

Решение даже не о блокировке счета, а об ограничении транзакций, было принято из-за того, что глава штаба Навального Леонид Волков отказался объяснить источники поступления крупных сумм. При этом ФБК не стал слушать объяснений финансовой организации, а сразу натравил на «Рокетбанк» своих ботов, которые устроили ему настоящую травлю в социальных сетях и на сайтах отзывов.