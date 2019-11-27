Онищенко не посчитал «мракобесием» совет врача пациентке приложиться в святым мощам

Оториноларинголог Юрий Белоненко в числе других лекарств прописал пациентке поездку к святым мощам святителя Луки. Такая врачебная практика не показалась странной депутату Госдумы, экс-главе Роспотребндзора Геннадию Онищенко.

«Конечно, официальная медицина этого не делает, не разрешает — это первое. Но сам факт этот, если, допустим, пациентка верующая, то в принципе, как некий психологический настрой, как некая концентрация воли, в случае веры … это будет играть определенную психологическую роль», - выразил свое мнение Онищенко.

Он добавил, что такие направления активизируют человеческую волю. Они не оказывают влияния на процесс лечения, по мнению депутата, но и вреда никакого не приносят. Онищенко особенно подчеркнул важность веры в процессе лечения, веры в лечащего врача. По его словам, «это играет огромную роль».

«Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач», — упомянул Онищенко слова психиатра Владимира Бехтерева.

Геннадий Онищенко убежден, что «психологическая и психическая мобилизация» очень важны и позитивно влияют на излечение больного. Он отметил, что оториноларинголог не получит никакого наказания за выданное направление, ведь в этом нет ничего предосудительного.

«Я не вижу здесь никакого мракобесия … От инфекций его это, конечно не вылечит, но мобилизовать волю может», — подвел итог своим размышлениям Онищенко.

Врач Юрий Белоненко своей пациентке вместе с лекарствами выписал направление в Симферополь, порекомендовал приложиться к святым мощам. Сам Белоненко признался, что нечасто раздает такие рецепты, а только в редких случаях, «когда не в силах однозначно решить проблему человека».