Москвичи рассказали, как их жизнь изменилась с появлением МЦД

Почти неделю назад первые поезда проехали по Московским центральным диаметрам. Как «наземное метро» отразилось на жизни москвичей, узнали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Проезд по новым маршрутам МЦД сделали бесплатным с 21 ноября по 8 декабря. В честь открытия. Жители столицы не упустили шанса опробовать новый способ добраться до нужной точки на карте мегаполиса. Многие опрошенные отметили, что их жизнь стала гораздо проще с появлением МЦД.

«Мне добираться до Митино с работы, с посмотрела, 1,5 часа. А сейчас — 10 минут. Красота! На метро каталась — далеко, неудобно. Уже думала, усну там где-нибудь под конец», — рассказала одна из собеседниц ФАН.

Еще одна девушка отметила, насколько комфортнее и приятнее стала ее дорога.

«Я ездила на старых электричках — такое себе удовольствие. А тут светленько, уютненько, миленько. Просторно, главное. Единственное пожелание: пусть объявляют, в какую сторону выходить. А то тут у нас сейчас бабушка потерялась — не знала, куда бежать», — поделилась наблюдениями пассажирка.

Многие горожане выделяют, что ездить на новых поездах гораздо удобнее, чем на маршрутках и автобусах, которые часто, как подметил один молодой человек, «встают в пробки жесткие». Значительно упрощает поездки, по словам москвичей, то, что вагоны не бывают слишком переполненными, в них нет толкучки даже в вечерний час пик, когда все возвращаются с работы.

Открытие МЦД 21 ноября положило начало проекту, который предполагает еще три новых маршрутных ветви. Так, этой осенью открылись МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», сейчас в разработке находятся еще три направления — МЦД -3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».