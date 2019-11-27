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РФ и Италия выступили за урегулирование ситуации в Сирии и Ливии только политическим путем

РФ и Италия выступили за урегулирование ситуации в Сирии и Ливии только политическим путем

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21:26   27 Ноября 2019
Весь мир

РФ и Италия выступили за урегулирование ситуации в Сирии и Ливии только политическим путем

РФ и Италия выступили за урегулирование ситуации в Сирии и Ливии только политическим путем

ЛИД: Итальянский посол в Москве запросил встречу со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замом министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Переговоры состоялись в среду, 27 ноября в Москве.

Представитель Италии в Москве Паскуале Терраччано пригласил к переговорам Михаила Богданова, в ходе встречи дипломаты обсудили целый ряд вопросов, касающихся обстановке, сложившийся в нескольких африканских государствах, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам региона» — говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве отметили, что особенный акцент в переговорах был сделан на обсуждение ситуаций, сложившихся в Сирии и Ливии. Была поставлена задача по объединению международных сил для мирного урегулирования политической обстановки в этих странах.

Италия намерена сотрдничать с Россией в мирном урегулировании ситуаций в Сирии и Ливии

После свержения в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически потеряла государственность. Сейчас северо-запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое находится в тесных связях с террористами из запрещенных в РФ группировок ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане». Очистить столицу Ливии от боевиков намерена Ливийская национальная армия (ЛНА). Фельдмаршал Халифа Хафтар в апреле 2019 года возобновил антитеррористическую операцию по освобождению Триполи.

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Автор: Галина Кандинская

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