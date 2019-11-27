Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил «Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года». Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства 27 ноября.

В справке к распоряжению правительства указано, что проект будет реализовываться в два этапа: первый продлится до 31 декабря 2025 года, а вторй — по 31 декабря 2030. За это время ответственные ведомства должны осуществить пять основных и три поддерживающих проекта развития.

Отмечается, что совершенствование производства продукции глубокой переработки должно увеличить валовую добавленную стоимость сектора с 244 миллиардов рублей до 418 миллиардов, то есть более чем на 70 процентов. В то же время ожидается рост добычи водных ресурсов почти на шесть процентов. Также объем потребления рыбы через десять лет должен достичь 25 килограмм в год на человека, а доля отечественной продукции на внутреннем рынке — 85 процентов.

С полным перечнем задач стратегии можно ознакомиться на официальном портале Кабинета министров.