Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

 Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года
Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

 Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей
Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

 Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года
Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

 Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей
Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
19:27   27 Ноября 2019
Россия

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил «Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года». Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства 27 ноября.

В справке к распоряжению правительства указано, что проект будет реализовываться в два этапа: первый продлится до 31 декабря 2025 года, а вторй — по 31 декабря 2030. За это время ответственные ведомства должны осуществить пять основных и три поддерживающих проекта развития.

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Отмечается, что совершенствование производства продукции глубокой переработки должно увеличить валовую добавленную стоимость сектора с 244 миллиардов рублей до 418 миллиардов, то есть более чем на 70 процентов. В то же время ожидается рост добычи водных ресурсов почти на шесть процентов. Также объем потребления рыбы через десять лет должен достичь 25 килограмм в год на человека, а доля отечественной продукции на внутреннем рынке — 85 процентов.

С полным перечнем задач стратегии можно ознакомиться на официальном портале Кабинета министров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#медведев #правительство #рыба #стратегия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...