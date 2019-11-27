Президент России Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чефериным в Петербурге, они обсудили подготовку к матчам чемпионата Европы по футболу - 2020, которые пройду в Северной столице.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — сказал Владимир Путин.

Петербург вошел в число двенадцати европейских городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы по футболу в следующем году. Путин отметил, что этот чемпионат особенный, ведь он будет проходить «под знаком 60-летия проведения». Президент РФ подчеркнул, что «для России эта дата особенно значима, ведь на первом в истории чемпионате Европы, 60 лет назад, одержала победу сборная Советского Союза.

Владимир Путин заметил, что Россия является членом УЕФА с момента основания, а российские представители состоят практически во всех комитетах и комиссиях. Президент особенно подчеркнул в разговоре в Чефериным, что футбол в стране становится все более популярным, и добавил, что «примерно 3 миллиона человек так или иначе связаны с футболом».

Юбилейный чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В России состоятся три групповых матча и один из четвертьфиналов.