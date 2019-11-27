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 МИД озадачен непрофессиональным заявлением Госдепа о «вмешательстве» РФ в Ливию

МИД озадачен непрофессиональным заявлением Госдепа о «вмешательстве» РФ в Ливию
20:13   27 Ноября 2019
Весь мир

МИД озадачен непрофессиональным заявлением Госдепа о «вмешательстве» РФ в Ливию

МИД озадачен непрофессиональным заявлением Госдепа о «вмешательстве» РФ в Ливию

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сомневается в качестве дипломатов и политиков в США, которые заявляют о мнимом вмешательстве России во внутренние дела Ливии.  Дипломат с недоумением воспринял это заявление помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера.

«Мне хочется сказать, что США используют многие конфликты по всему миру в ущерб народам соответствующих стран и на пользу только себе, но я воздержусь от такого комментария, потому что он глупый. А качество тех, кто произносит подобного рода сентенции, качество их как политиков и дипломатов у меня просто вызывает недоумение», –  сказал Рябков журналистам.

Ранее помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер упрекнул Россию и частную военную компанию «Вагнер» в поддержке командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, который проводит антитеррористическую операцию на северо-западе страны. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «утками», а также подчеркнул, что ряд стран вообще не вправе говорить о дестабилизации ситуации в Ливии после того, как фактически развалили страну. 

Напомним, Ливия фактически потеряла государственность после иностранной интервенции в 2011 году и свержения лидера Муаммара Каддафи. Сейчас северо-запад, включая столицу Триполи, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС), связанное с террористами ИГ, «Аль-Каиды» и «Братья-мусульмане» ( все три запрещены в России).  Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халивы Хафтара с апреля 2019 года возобновила антитеррористическую операцию по освобождению Триполи.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #рябков

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