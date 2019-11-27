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19:04   27 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Главу украинского министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова возмущает «коммунистическая» норма о выдаче молока за вредные условия труда. Такое мнение чиновник выразил в Facebook 27 ноября.

Он напомнил, что «молоко за вредность» ввел Владимир Ленин еще в 1918 году. Минул целый век, а на Украине — «современной, европейской стране XXI века» — норма все еще действует.

«По закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день. Если коровка, скажем, дает 20 литров в день, то нужно 2,5 коровки на 100 человек. Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна», — считает министр сельского хозяйства, торговли и экономического развития.

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

С таким мнением не согласна бывшая глава украинского министерства здравоохранения Ульяна Супрун. В прошлом году она рассказывала о пользе молочных продуктов:

«Молочные продукты можно и нужно употреблять».

Также летом этого года главный внештатный диетолог уже российского Минздрава Виктор Тутельян указывал, что «молочка» — это главный поставщик кальция, полноценного белка и ряда биологически активных соединений.

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Автор: Анна Манц
#украина #минсельхоз #молоко

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