Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга
Российский лидер Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 ноября.
«[Они] обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — уточнил представитель Кремля содержание их переговоров.
Напомним, что президент в среду находится в Северной столице с рабочей поездкой. У него насыщенная повестка — 13 мероприятий. В частности, он открыл трассу М-11 и памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину, а также побывал на одном из старейших судостроительных заводов России — «Адмиралтейских верфях».
Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург и пообщался со строителями https://t.co/Esm6vFpBiS pic.twitter.com/UugPkvkIfu— Президент России (@KremlinRussia) November 27, 2019
#СанктПетербург: Открыт памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину https://t.co/wgf19TJcUs pic.twitter.com/VoWkfXlqLw— Президент России (@KremlinRussia) November 27, 2019