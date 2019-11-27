Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

 Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года
Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

 Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей
Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

 Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года
Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

 Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей
Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
18:39   27 Ноября 2019
Россия

Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Российский лидер Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 ноября.

«[Они] обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — уточнил представитель Кремля содержание их переговоров.

Напомним, что президент в среду находится в Северной столице с рабочей поездкой. У него насыщенная повестка — 13 мероприятий. В частности, он открыл трассу М-11 и памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину, а также побывал на одном из старейших судостроительных заводов России — «Адмиралтейских верфях».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...