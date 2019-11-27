Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Российский лидер Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 ноября.

«[Они] обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — уточнил представитель Кремля содержание их переговоров.

Напомним, что президент в среду находится в Северной столице с рабочей поездкой. У него насыщенная повестка — 13 мероприятий. В частности, он открыл трассу М-11 и памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину, а также побывал на одном из старейших судостроительных заводов России — «Адмиралтейских верфях».