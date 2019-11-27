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 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
18:32   27 Ноября 2019
Весь мир

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Летом 2018 года бывший мэр подмосковного города Серпухов Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. После изучения материалов, изъятых во время обысков, его деятельность стали квалифицировать по иным статьям: «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «мошенничество в особо крупном размере» и «отмывание преступных доходов». Позже Генеральная прокуратура РФ завила о наличии у Александра Шестуна и близких к нему людей (в том числе и у предпринимателя Бориса Криводубского) имущества на сумму 10 миллиардов рублей. Бывший муниципальный служащий обвинения отрицает и связывает аресты со своей оппозиционной деятельностью.

По информации телеграмм-канала «Силовики», приближенного к правоохранительным структурам, жена бывшего мэра - Юлия Шестун, ставшая широко известной личностью благодаря множеству публикаций на оппозиционных медиаресурсах, прилетала с дочерью в Берлин на конференцию правозащитников, где провела личную беседу с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Результатом встречи стала договоренность о выделении в защиту бывшего мэра лучших адвокатов. А также проведение широкой кампании по «дискредитации в СМИ высших должностных лиц органов власти и сотрудников правоохранительных органов России, преследующих Шестуна». Кроме того, самой Юлии была предложена должность в одном из медиаизданий, осуществляющих свою деятельность на деньги Ходорковского.

«Михаил Ходорковский оказывает поддержку человеку, уличенному в коррупции. Такой подход, показывающий, что любой критик власти, какие бы преступления он не совершал, может рассчитывать на поддержку «правозащиты», лучше всего характеризует самих защитников свобод. И наглядно демонстрирует, как на самом деле к хищениям, взяткам и лихоимству относятся либералы», — пишут авторы канала.

Вскоре после встречи произошла смена адвоката Шестуна, новым защитником стал связанный с Навальным Олег Белов. Следующая встреча назначена на декабрь 2019 года, где предметно обсудят дальнейший план по «освобождению» бывшего мэра.

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Напомним, что это не первый случай, когда российские политики, журналисты и правозащитники посещают европейские страны для получения помощи от Ходорковского. Беглый олигарх, находясь за границей, активно вмешивается в политические процессы в России, оказывая материальную и иную поддержку оппозиционерам. Недавно на встречу с Ходорковским в Берлин за очередным «траншем» прилетел журналист Денис Коротков – автор фейков и материалов, дискредитирующих деятельность силовых структур Российской Федерации. В первую очередь он запомнился публикацией в открытых источниках персональных данных российских летчиков, несущих службу на территории Сирии, что чуть не привело к нападению на их семьи пособников террористов. К счастью, ФСБ России успела предотвратить покушение.

Кроме того, РИА ФАН опубликовало расследование о вероятной связи Дениса Короткова и Михаила Ходорковского с группировкой ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В интервью изданию бывший боевик ИГ Малиф рассказал, как обменивался данными о действиях россиян в Сирии с либеральным журналистом. Коротков, по его словам, в ответ «сливал» террористам информацию и изготавливал фейки о ЧВК «Вагнера».

В своем желании дискредитировать Россию и уничтожить ее как государство Ходорковский не гнушается никаких мер, даже если речь идет о защите коррупционеров или поддержке террористов. Беглый олигарх, скрывающийся от российского правосудия за границей, ведет сотрудничество с иностранными спецслужбами, которые позволяют ему свободно перемещаться в ЕС и проводить антироссийские мероприятия с привлечением высокопоставленных политиков Европы и руководителей различных фондов, спонсирующих оппозицию в РФ.

 

 

 

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Автор: Валентин Авраменко
#политика #ходорковский #весь мир #шестун #коротков

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