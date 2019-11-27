Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Летом 2018 года бывший мэр подмосковного города Серпухов Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. После изучения материалов, изъятых во время обысков, его деятельность стали квалифицировать по иным статьям: «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «мошенничество в особо крупном размере» и «отмывание преступных доходов». Позже Генеральная прокуратура РФ завила о наличии у Александра Шестуна и близких к нему людей (в том числе и у предпринимателя Бориса Криводубского) имущества на сумму 10 миллиардов рублей. Бывший муниципальный служащий обвинения отрицает и связывает аресты со своей оппозиционной деятельностью.

По информации телеграмм-канала «Силовики», приближенного к правоохранительным структурам, жена бывшего мэра - Юлия Шестун, ставшая широко известной личностью благодаря множеству публикаций на оппозиционных медиаресурсах, прилетала с дочерью в Берлин на конференцию правозащитников, где провела личную беседу с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Результатом встречи стала договоренность о выделении в защиту бывшего мэра лучших адвокатов. А также проведение широкой кампании по «дискредитации в СМИ высших должностных лиц органов власти и сотрудников правоохранительных органов России, преследующих Шестуна». Кроме того, самой Юлии была предложена должность в одном из медиаизданий, осуществляющих свою деятельность на деньги Ходорковского.

«Михаил Ходорковский оказывает поддержку человеку, уличенному в коррупции. Такой подход, показывающий, что любой критик власти, какие бы преступления он не совершал, может рассчитывать на поддержку «правозащиты», лучше всего характеризует самих защитников свобод. И наглядно демонстрирует, как на самом деле к хищениям, взяткам и лихоимству относятся либералы», — пишут авторы канала.

Вскоре после встречи произошла смена адвоката Шестуна, новым защитником стал связанный с Навальным Олег Белов. Следующая встреча назначена на декабрь 2019 года, где предметно обсудят дальнейший план по «освобождению» бывшего мэра.

Напомним, что это не первый случай, когда российские политики, журналисты и правозащитники посещают европейские страны для получения помощи от Ходорковского. Беглый олигарх, находясь за границей, активно вмешивается в политические процессы в России, оказывая материальную и иную поддержку оппозиционерам. Недавно на встречу с Ходорковским в Берлин за очередным «траншем» прилетел журналист Денис Коротков – автор фейков и материалов, дискредитирующих деятельность силовых структур Российской Федерации. В первую очередь он запомнился публикацией в открытых источниках персональных данных российских летчиков, несущих службу на территории Сирии, что чуть не привело к нападению на их семьи пособников террористов. К счастью, ФСБ России успела предотвратить покушение.

Кроме того, РИА ФАН опубликовало расследование о вероятной связи Дениса Короткова и Михаила Ходорковского с группировкой ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В интервью изданию бывший боевик ИГ Малиф рассказал, как обменивался данными о действиях россиян в Сирии с либеральным журналистом. Коротков, по его словам, в ответ «сливал» террористам информацию и изготавливал фейки о ЧВК «Вагнера».

В своем желании дискредитировать Россию и уничтожить ее как государство Ходорковский не гнушается никаких мер, даже если речь идет о защите коррупционеров или поддержке террористов. Беглый олигарх, скрывающийся от российского правосудия за границей, ведет сотрудничество с иностранными спецслужбами, которые позволяют ему свободно перемещаться в ЕС и проводить антироссийские мероприятия с привлечением высокопоставленных политиков Европы и руководителей различных фондов, спонсирующих оппозицию в РФ.