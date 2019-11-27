Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

 Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года
Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

 Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей
Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

Путин заверил президента УЕФА, что Евро-2020 в Петербурге организуют на высшем уровне

 Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года

Медведев утвердил стратегию развития рыбной сферы до 2030 года
Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

Глава Минсельхоза Украины усомнился в пользе молока

 Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей
Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

 Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна

Укравший триллион Ходорковский взялся за защиту российского коррупционера Шестуна
18:29   27 Ноября 2019
Россия

Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон рассказал об отношении граждан России к профилактическим прививкам. Он выступил на форуме организации «Общественный иммунитет» 27 ноября.

Согласно данным фонда, в стране привито меньше людей, нежели заявляет российское министерство здравоохранения. Также, по его словам, порядка 30 миллионов россиян склонны к вакцинации, однако не будут ее проходить, а еще около 13 миллионов и вовсе считают прививки вредными.

«Люди, которые считают, что прививки приносят пользу, — 53 процента, вред — 13 процентов и смесь «то ли вред, то ли пользу» — 34 процента», — сказал Ослон.

Вместе с тем, среди тех кто выступил в поддержку вакцинации четверть людей уже привились, а чуть меньше трети указывают, что не собираются проходить процедуру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россияне #вакцинация #прививка #общественное мнение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...