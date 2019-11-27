Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон рассказал об отношении граждан России к профилактическим прививкам. Он выступил на форуме организации «Общественный иммунитет» 27 ноября.

Согласно данным фонда, в стране привито меньше людей, нежели заявляет российское министерство здравоохранения. Также, по его словам, порядка 30 миллионов россиян склонны к вакцинации, однако не будут ее проходить, а еще около 13 миллионов и вовсе считают прививки вредными.

«Люди, которые считают, что прививки приносят пользу, — 53 процента, вред — 13 процентов и смесь «то ли вред, то ли пользу» — 34 процента», — сказал Ослон.

Вместе с тем, среди тех кто выступил в поддержку вакцинации четверть людей уже привились, а чуть меньше трети указывают, что не собираются проходить процедуру.