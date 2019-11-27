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18:40   27 Ноября 2019
Россия

Медведев подписал постановление о системе контроля за лекарствами

Медведев подписал постановление о системе контроля за лекарствами

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее правила выдачи протоколов испытания лекарств. Об этом он заявил в среду, 27 ноября, в ходе совещания с вице-премьерами. 

Обсуждая на встрече насущные вопросы, Медведев напомнил о повышении качества лекарственных препаратов. Он подчеркнул, что с 28 ноября в силу вступает закон, определяющий порядок поступления лекарств в аптеки и медицинские учреждения. 

«Ряд положений этого закона требует принятия подзаконных актов, и я подписал постановление правительства, которое касается системы контроля за лекарствами», — сказал он.

Глава российского кабмина отметил, что новое постановление вводит особый порядок предоставления документов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора, а также устанавливает правила выдачи протокола испытания лекарств. По его словам, отныне их будут проводить и выдавать в федеральных учреждениях. 

Премьер-министр выразил надежду, что такая мера позволит лучше контролировать лекарственные препараты. Он отметил, что люди не раз обращались к властям с подобной просьбой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #лекарства

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