Путин посетил Адмиралтейские верфи и заложил новый боевой корабль «Николай Зубов»

Путин заложил новый боевой корабль «Николай Зубов»
Президент России Владимир Путин в среду, 27 ноября, посетил «Адмиралтейские верфи» и поучаствовал в церемонии закладки нового патрульного судна «Николай Зубов». Также глава государства пообщался с сотрудниками предприятия.
«Искренне рад вас приветствовать и поздравить с закладкой нового российского боевого корабля», — обратился к гостям и участникам церемонии президент.
Путин отметил, что «Никита Зубов» будет вторым новейшим и уникальнейшим патрульным кораблем в стране. Планируется, что он сможет выдерживать сложные, порою опасные условия. Табличку с названием судна президент своими руками прикрепил к будущему кораблю.
После этого российский лидер внимательно осмотрел строящиеся корабли. Ему продемонстрировали подлодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся корабли «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин».
В ходе встречи Путин также побеседовал с работниками «Адмиралтейских верфей». На мероприятии присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, министр обороны Сергей Шойгу и председатель совета директоров Объединенной судостроительной компании Георгий Полтавченко.
Владимир Путин в завершение мероприятия отметил, что развитие Военно-морского флота будет оставаться основным российским приоритетом. Он пожелал удачи и успеха всем, кто занимается корабельным строительством.