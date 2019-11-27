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18:39   27 Ноября 2019
Россия

Путин заложил новый боевой корабль «Николай Зубов»

Путин заложил новый боевой корабль «Николай Зубов»

Президент России Владимир Путин в среду, 27 ноября, посетил «Адмиралтейские верфи» и поучаствовал в церемонии закладки нового патрульного судна «Николай Зубов». Также глава государства пообщался с сотрудниками предприятия.

«Искренне рад вас приветствовать и поздравить с закладкой нового российского боевого корабля», — обратился к гостям и участникам церемонии президент.

Путин отметил, что «Никита Зубов» будет вторым новейшим и уникальнейшим патрульным кораблем в стране. Планируется, что он сможет выдерживать сложные, порою опасные условия. Табличку с названием судна президент своими руками прикрепил к будущему кораблю.

После этого российский лидер внимательно осмотрел строящиеся корабли. Ему продемонстрировали подлодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся корабли «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин».

Путин посетил Адмиралтейские верфи и заложил новый боевой корабль «Николай Зубов»

В ходе встречи Путин также побеседовал с работниками «Адмиралтейских верфей». На мероприятии присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, министр обороны Сергей Шойгу и председатель совета директоров Объединенной судостроительной компании Георгий Полтавченко.

Владимир Путин в завершение мероприятия отметил, что развитие Военно-морского флота будет оставаться основным российским приоритетом. Он пожелал удачи и успеха всем, кто занимается корабельным строительством.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #петербург #кораблестроение #адмиралтейские верфи

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