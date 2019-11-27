Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

 «Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа
Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

 Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии
Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

 «Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа
Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

 Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии
18:12   27 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что детальной информацией не располагает.

Россия и Украина ведут переговоры по вопросу оборудования, находившегося на возвращенных украинских кораблях. Притом Кремль не располагает подробной информацией о том, как проходит обсуждение. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

На вопрос о том, будет ли возвращено оборудование, пресс-секретарь ответил однозначно:

«Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю», — подытожил он.

Оборудование с украинских кораблей, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе, еще зимой демонтировали сотрудники российской Федеральной службы безопасности. Все артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие, компьютеры, телефоны и другие вещи были приобщены в качестве вещественных доказательств к делу моряков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #путин #украина #песков #керченский пролив #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...