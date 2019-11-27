Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что детальной информацией не располагает.

Россия и Украина ведут переговоры по вопросу оборудования, находившегося на возвращенных украинских кораблях. Притом Кремль не располагает подробной информацией о том, как проходит обсуждение. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

На вопрос о том, будет ли возвращено оборудование, пресс-секретарь ответил однозначно:

«Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю», — подытожил он.

Оборудование с украинских кораблей, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе, еще зимой демонтировали сотрудники российской Федеральной службы безопасности. Все артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие, компьютеры, телефоны и другие вещи были приобщены в качестве вещественных доказательств к делу моряков.