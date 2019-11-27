Казначей ФБК Волков клянчит биткоины у «хомячков», пока Навальный колесит по Италии

Правая рука блогера Алексея Навального, менеджер проектов признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Леонид Волков призывает жителей России скидывать деньги и биткоины на его личные счета. Автор Telegram-канала «Люди и звери» считает, что так называемый оппозиционер занимается открытым «разводом хомячков».

Днем ранее Волков опубликовал статью на личном сайте, где пожаловался, что сотрудникам фонда пришлось несладко, ведь против них было возбуждено уголовное дело об отмывании средств, в рамках которого следователи за три с лишним месяца провели 267 обысков и допросов, заблокировав более 700 счетов. Таким образом, он дал понять, что активисты остались без средств к существованию.

«Это было довольно жестко! Это поставило перед нами вопрос о выживании. И мы на него ответили: выжили», — написал Волков.

Менеджер ФБК вновь принялся попрошайничать. Он призвал россиян переводить деньги и слать биткоины на его личную банковскую карту и криптовалютный кошелек. Волков также предупредил, что, пересылая деньги, следует быть внимательными, потому что реквизиты могут меняться. Кроме этого, он заверил, что лично распорядится средствами и отправит их на рабочие счета.

По мнению автора известного Telegram-канала «Люди и звери», один из руководителей ФБК уже не стесняется открыто обманывать россиян и выманивать деньги, другими словами — «разводить хомячков». Деньги, которые наивные россияне шлют так называемым борцам с режимом, активисты тратят на безбедную жизнь за границей, а не на обеспечение работы штабов ФБК и зарплаты сотрудников, считает представитель интернет-СМИ.

Ранее СК возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств. По версии следствия, работники фонда причастны к нелегальному обороту 75,5 миллионов рублей. Руководящий состав организации после заведения дела сбежал за границу, в их числе сам Волков, который сейчас скрывается в Прибалтике.