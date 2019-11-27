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19:02   27 Ноября 2019
Россия

Гудков проиграл суд и обязан выплатить моральную компенсацию за клевету

Гудков проиграл суд и обязан выплатить моральную компенсацию за клевету

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Ильи Ремесло к бывшему кандидату в Московскую городскую думу Дмитрию Гудкову о защите чести и достоинства. Теперь он обязан выплатить компенсацию и сделать опровержение.

«Суд удовлетворил мой иск к Дмитрию Гудкову о защите чести и достоинства по делу о «мертвых душах». И обязал его опубликовать опровержение. Также с Гудкова взыскали компенсацию в 50 000 рублей», — написал Ремесло в Twitter.

Член Общественной палаты Илья Ремесло во время предвыборной компании опубликовал данные о подделке подписей в подписных листах бывших кандидатов в Мосгордуму, которых рекомендовал блогер Алексей Навальный. Совместно с группой волонтеров Ремесло проверил 300 подписей независимых кандидатов. Как выяснилось, большое количество из них оказались умершими, но их подписи все же были использованы.

В числе тех, кто обвинялся в подделке был и Дмитрий Гудков, у которого количество допустимо брака была было превышено. Он добавил «мертвые души» в свои подписные листы, поэтому избирательная комиссия отказала ему в участии в выборах и не зарегистрировала кандидата.

Затем Гудков публично обвинил Илью Ремесло в клевете. Это обвинение и стало причиной судебного разбирательства, в котором суд признал виновным Гудкова. Теперь он обязан выплатить пятьдесят тысяч рублей, а также опубликовать опровержение пустых обвинений, направленных в сторону Ремесло.

Илья Ремесло ранее заявлял, что материальная компенсация здесь совсем не главное — важно, чтобы судом был установлен факт распространения ложной информации.

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Автор: Лев Собакин
#выборы #фальсификация #московский суд

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