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19:15   27 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Эксперт заявил, что обстановка в Сирии может улучшиться только под контролем САА

Востоковед и публицист Андрей Онтиков убежден, что исправить бедственное положение в сирийской провинции Идлиб под силу только законному правительству САР.

«Стабилизация экономической и социальной обстановки в Идлибе возможна только после возвращения региона в ведение официальных сирийских властей.<…> Поэтому только с окончательным освобождением Идлибской зоны там постепенно начнет налаживаться экономика и жизнь населения, тем более что значительную помощь тогда смогут оказывать и союзники – в первую очередь, Россия и Иран», – приводит слова Онтикова ФАН.

Эксперт уверен, что после возвращения Идлиба под контроль Дамаска обстановка в регионе наладится не только потому, что оттуда будут выведены боевики, но и потому, что у правительства уже есть подобный опыт и оно знает особенности каждого района в Сирии.

Онтиков подчеркнул, что вернувшись под контроль Сирийской арабской армии (САА), Пальмира, Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор, окрестности Дамаска и многие другие сирийские города избежали действительно катастрофических условий существования.

«То, что происходит в Идлибе сейчас, мы могли наблюдать во всех районах Сирийской Арабской Республики во время пребывания там «Исламского государства», «Джехат ан-Нурсы»(обе запрещены в России) и других группировок – поборы, принудительная вербовка, насилие. <…>Ситуация там изменилась только с приходом военнослужащих Сирийской арабской армии», – добавил эксперт.

По мнению Онтикова, без силового вмешательства вывести террористов с территории Идлиба будет практически невозможно, так как находящиеся там бандформирования настроены крайне радикально.

Положение в сирийской провинции Идлиб ухудшилось из-за повышения цен на бензин, газ, электроэнергию и продукты питания на 20-30 процентов, которые подорожали из-за сокращения поставок нефти из Заефратья.

Сами представители Ан-Нусры обвиняют в сложившемся кризисе Турцию, которая перехватила контрабанду нефти с северо-востока Сирии. Такими действиями Анкара стремится ослабить позиции террористов «Нусры».

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб

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