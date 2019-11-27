СМИ разоблачили Короткова, сфабриковавшего фото для текста в «Новой газете»

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков в очередном псевдорасследовании использовал смонтированную фотографию в качестве доказательства.

Подвох заметило издание «Накануне.ru» благодаря видеоролику в неофициальной группе «ЧВК Вагнера — военное обозрение», которую создали в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах демонстрируют два фото: настоящее и подделку, использованную «журналистом». На сфабрикованном фото четыре человека позируют вокруг подвешенного за ноги мужчины. В реальности же один из них держит в руках трофейный флаг террористической организации «Исламское государство»* (запрещено в России).

Использованные Коротковым в «расследовании» видео уже давно гуляют по Сети. К тому же, на них хорошо просматривается лицо лишь одного человека, чего, по всей видимости, было недостаточно «Новой газете». «Накануне.ru» предположило, что именно поэтому корреспондента попросили «найти» более веские доказательства.

Вместе с тем, по заверениям псевдорасследователя, фотографию распространили в интернете аккурат в то время, когда создавался материал.

Недавняя публикация «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» показала, что сотрудник «Новой газеты» на протяжении нескольких лет был тесно связан с боевиками «Исламского государства»*. Сперва телефон корреспондента обнаружили среди вещей террористов, которых убили в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Потом догадку подтвердил и бывший боевик, который занимался в ИГ* прослушкой, пропагандой и радиоперехватом. По его словам, он неоднократно передавал «журналисту», который, к слову, ни разу не был в Сирии, данные о происходящем на полях.

Что примечательно, руководство «Новой газеты» старательно отмалчивается на запросы о связи ее сотрудника с террористической организацией. ФАН уже обратился к главе министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и к Александру Бортникову, который возглавляет Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет, с просьбой проверить эти факты.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.