Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

 «Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа
Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

 Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии
Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

Свыше половины россиян видят пользу в профилактической вакцинации

 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

 «Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа
Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

 Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии
17:27   27 Ноября 2019
Россия

СМИ разоблачили Короткова, сфабриковавшего фото для текста в «Новой газете»

СМИ разоблачили Короткова, сфабриковавшего фото для текста в «Новой газете»

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков в очередном псевдорасследовании использовал смонтированную фотографию в качестве доказательства.

Подвох заметило издание «Накануне.ru» благодаря видеоролику в неофициальной группе «ЧВК Вагнера — военное обозрение», которую создали в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах демонстрируют два фото: настоящее и подделку, использованную «журналистом». На сфабрикованном фото четыре человека позируют вокруг подвешенного за ноги мужчины. В реальности же один из них держит в руках трофейный флаг террористической организации «Исламское государство»* (запрещено в России).

СМИ разоблачили Короткова, сфабриковавшего фото для текста в «Новой газете»

Использованные Коротковым в «расследовании» видео уже давно гуляют по Сети. К тому же, на них хорошо просматривается лицо лишь одного человека, чего, по всей видимости, было недостаточно «Новой газете». «Накануне.ru» предположило, что именно поэтому корреспондента попросили «найти» более веские доказательства.

Вместе с тем, по заверениям псевдорасследователя, фотографию распространили в интернете аккурат в то время, когда создавался материал.

СМИ разоблачили Короткова, сфабриковавшего фото для текста в «Новой газете»

Недавняя публикация «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» показала, что сотрудник «Новой газеты» на протяжении нескольких лет был тесно связан с боевиками «Исламского государства»*. Сперва телефон корреспондента обнаружили среди вещей террористов, которых убили в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Потом догадку подтвердил и бывший боевик, который занимался в ИГ* прослушкой, пропагандой и радиоперехватом. По его словам, он неоднократно передавал «журналисту», который, к слову, ни разу не был в Сирии, данные о происходящем на полях.

Что примечательно, руководство «Новой газеты» старательно отмалчивается на запросы о связи ее сотрудника с террористической организацией. ФАН уже обратился к главе министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и к Александру Бортникову, который возглавляет Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет, с просьбой проверить эти факты.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#иг #новая газета #фейки #коротков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...