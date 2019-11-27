Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Владимир Путин в среду, 27 ноября, открыл новую автодорогу М-11, которая соединила Москву и Петербург. По этому случаю прошло совещание, где губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что помимо двух новых развязок с М-11 городу нужна третья.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что специально для новой М-11 в городе построили две развязки — на кольцевой и у Софийской улице. Однако, по мнению градоначальника, на этом не стоит останавливаться ведь северная столица нуждается еще в одной — на пути к аэропорту.

«Есть решения по расширению аэропорта и увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 миллионов человек. Новая развязка М-11 позволит облегчить доступ в «Пулково» жителям соседних областей, а также понизить поток по Пулковскому шоссе.», — передает его слова издание «НЕВСКИЕ НОВОСТИ».

Среди всех преимуществ, которые принесет новая трасса Беглов выделил время в пути из Петербурга в Москву, по его словам, оно сократится с 9 часов до 5,5. Также глава Петербурга отметил, что М-11 позволит установить новые связи не только с российской столицей, но и с предприятиями в близлежащих областях.

Александр Беглов заявил, что дорожная обстановка на юге города заметно улучшится благодаря новой автомобильной дороге. А во время летнего сезона она позволит «расширить узкие места», а также повлияет на снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, производимую в Ленобласти.

Владимир Путин открыл новую автомагистраль М-11 в среду, 27 ноября. Ее строительство началось в 2012 году, а завершилось 13 ноября текущего года. Трасса соединила две российские столицы, а ее протяженность составила 669 километров.