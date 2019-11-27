США должны последовать примеру Apple и убрать претензии по Крыму, считают в СФ

Устранение компанией Apple ошибки, которая была связана с территориальной принадлежностью Крыма, было закономерным. Об этом заявила член Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в среду, 27 ноября.

Ранее стало известно, что Apple устранила ошибку в приложении «Погода». Теперь Крым в сервисе отображается как территория Российской Федерации.

По мнению Ковитиди, решение американской компании устранить все претензии и признать на своих серверах Крым российским было закономерным и ожидаемым.

«Я твердо уверена, что подобного рода решения будут приняты не только американской компанией, но и государством в целом», — цитирует РИА Новости слова члена Совфеда.

Сенатор от Крыма также считает, что власти США, как и весь мир, рано или поздно должны будут принять выбор крымчан, ведь именно это «сегодня диктует здравый смысл и требования международного права».