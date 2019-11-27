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 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

 «Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

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17:41   27 Ноября 2019
Россия

США должны последовать примеру Apple и убрать претензии по Крыму, считают в СФ

США должны последовать примеру Apple и убрать претензии по Крыму, считают в СФ

Устранение компанией Apple ошибки, которая была связана с территориальной принадлежностью Крыма, было закономерным. Об этом заявила член Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в среду, 27 ноября. 

Ранее стало известно, что Apple устранила ошибку в приложении «Погода». Теперь Крым в сервисе отображается как территория Российской Федерации. 

По мнению Ковитиди, решение американской компании устранить все претензии и признать на своих серверах Крым российским было закономерным и ожидаемым. 

«Я твердо уверена, что подобного рода решения будут приняты не только американской компанией, но и государством в целом», — цитирует РИА Новости слова члена Совфеда. 

Сенатор от Крыма также считает, что власти США, как и весь мир, рано или поздно должны будут принять выбор крымчан, ведь именно это «сегодня диктует здравый смысл и требования международного права». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #apple

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