Иванов заявил, что трасса М-11 избавила Россию от одной из двух известных бед

Представитель президента РФ по экологии и транспорту Сергей Иванов на запуске новой платной трассы М-11, которая свяжет Москву и Петербург, заявил, что Россия поборола одну из своих известных бед.

«У нас, как известно, в России две беды. Так вот эта дорога показала, что мы научились бороться с одной из них», – считает Иванов.

Президент РФ Владимир Путин также присутствовал на мероприятии. Глава государства отметил очень высокий уровень проделанной работы и обратил внимание, что это первая подобная трасса в истории дорожного строительства России.

Новая автомагистраль «Нева» проходит от МКАД до примыкания к КАД Петербурга. Трасса является платным аналогом магистрали М-10 «Россия». Стоимость проезда по «Неве» для легковых машин составит 1350 рублей.