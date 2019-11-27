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 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

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17:29   27 Ноября 2019
Россия

Иванов заявил, что трасса М-11 избавила Россию от одной из двух известных бед

Иванов заявил, что трасса М-11 избавила Россию от одной из двух известных бед

Представитель президента РФ по экологии и транспорту Сергей Иванов на запуске новой платной трассы М-11, которая свяжет Москву и Петербург, заявил, что Россия поборола одну из своих известных бед.

«У нас, как известно, в России две беды. Так вот эта дорога показала, что мы научились бороться с одной из них», – считает Иванов.

Президент РФ Владимир Путин также присутствовал на мероприятии. Глава государства отметил очень высокий уровень проделанной работы и обратил внимание, что это первая подобная трасса в истории дорожного строительства России.

Новая автомагистраль «Нева» проходит от МКАД до примыкания к КАД Петербурга. Трасса является платным аналогом магистрали М-10 «Россия». Стоимость проезда по «Неве» для легковых машин составит 1350 рублей.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #дороги #общество

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