Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Одной из «милых шуточек Трампа» назвал президент Сирии Башар Асад заверения Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Таким образом сирийский лидер отреагировал на вопрос о том, благодарен ли он США за помощь в обнаружении и расправе над террористом №1.

Сирийский политолог Низар Буш в комментарии «Политике Сегодня» реакцию президента Асада объяснил тем обстоятельством, что США до сих пор не предоставили миру доказательств убийства аль-Багдади. Собеседник агентства полагает, что американские официальные лица и медиа действовали в традициях лучших голливудских сценаристов, когда комментировали транслируемые на весь мир кадры якобы спецоперации в провинции Идлиб.

В успехе американского спецназа, за которым якобы в режиме реального времени следила администрация США во главе с Дональдом Трампом, сомневаются и в Минобороны РФ. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что у российских военных нет информации о спецоперации американских военных в Идлибе. Более того, на территории провинции действует сирийский филиал «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Группировка боролась с ИГ за власть в стране.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w