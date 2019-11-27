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 Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов

Трасса М-11 заметно улучшит дорожную ситуацию на юге Петербурга - Беглов
Песков рассказал о диалоге Москвы с Киевом по оборудованию с возвращенных кораблей

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Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

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17:37   27 Ноября 2019
Весь мир

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Сирийский политолог допустил, что безбородый Аль-Багдади пьет кофе в ЦРУ

Одной из «милых шуточек Трампа» назвал президент Сирии Башар Асад заверения Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Таким образом сирийский лидер отреагировал на вопрос о том, благодарен ли он США за помощь в обнаружении и расправе над террористом №1.

Сирийский политолог Низар Буш в комментарии «Политике Сегодня» реакцию президента Асада объяснил тем обстоятельством, что США до сих пор не предоставили миру доказательств убийства аль-Багдади. Собеседник агентства полагает, что американские официальные лица и медиа действовали в традициях лучших голливудских сценаристов, когда комментировали транслируемые на весь мир кадры якобы спецоперации в провинции Идлиб.

«Аль-Багдади наверняка сидит в ЦРУ и пьет кофе в костюме и галстуке и со сбритой бородой. — говорит Буш. — Он сотрудничал с ЦРУ с самого начала, они его создали. Это фейковые новости, президент Асад это знает. Госбезопасность Сирии находится на месте. Российские беспилотники все видят, российская разведка все знает. Американцы хотят использовать это [якобы смерть аль-Багдади] внутри страны перед выборами. Чтобы Трампу получить больше очков и показать народу свой успех».

В успехе американского спецназа, за которым якобы в режиме реального времени следила администрация США во главе с Дональдом Трампом, сомневаются и в Минобороны РФ. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что у российских военных нет информации о спецоперации американских военных в Идлибе. Более того, на территории провинции действует сирийский филиал «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Группировка боролась с ИГ за власть в стране.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в свою очередь отметил, что американцы так и не предъявили миру генетические материалы, которые бы подтверждали ликвидацию главаря ИГ.

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Автор: Максим Сахаров
#сирия #игил #аль-каида #аль-багдади

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