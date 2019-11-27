Идею освобождения малоимущих от НДФЛ оценили в Госдуме

Отмена НДФЛ для малоимущих семей позволит в условиях кризиса поддержать россиян, находящихся на грани выживания. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в субботу, 27 ноября.

Ранее директор ВТБ Андрей Костин предложил отменить НДФЛ для малоимущих россиян за счет введения необлагаемого минимума. Взвесить все плюсы и минусы идеи предложил министр финансов России Антон Силуанов. Глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя инициативу, предположил, что многие люди могут не поддержать такое решение, поэтому вопрос следует доработать.

По словам Гаврилова, если власти одобрят идею, получится снизить противоречия и консолидировать общество. Рабочие граждане, которые имеют небольшие доходы, почувствуют солидарность с ними государства и всех слоев общества, считает глава комитета.

«Очень важно, что будет простимулирован спрос и увеличится производство отечественной сельскохозяйственной продукции, товаров легкой промышленности, а также будут выведены из тени доходы малоимущих граждан», — заявил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что необходимо подумать и о специфике регионов, потому что в каких-то местах процент бедных выше, чем в среднем по России. По мнению депутата, потери местных бюджетов получился компенсировать за счет перераспределения средств с помощью трансфертов из федерального бюджета, а также улучшения администрирования имущественных налогов и повышения эффективности расходов региональных бюджетов.