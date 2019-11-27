Правительство России утвердило производственный календарь, согласно которому последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя следующего года будут двухдневными. Об этом стало известно в среду, 27 ноября.

Отмечается, что на последней рабочей неделе в 2019 году россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

При этом в 2020 году первый рабочий день выпадет на четверг — девятое января — и продлится до десятого января.

Ранее пресс-служба Роструда напомнила, что работодатель имеет право сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.

В связи с тем, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, уйти с работы можно будет на час раньше.