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16:36   27 Ноября 2019
Россия

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

Правительство России утвердило производственный календарь, согласно которому последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя следующего года будут двухдневными. Об этом стало известно в среду, 27 ноября. 

Отмечается, что на последней рабочей неделе в 2019 году россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. 

При этом в 2020 году первый рабочий день выпадет на четверг — девятое января — и продлится до десятого января. 

Ранее пресс-служба Роструда напомнила, что работодатель имеет право сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе. 

В связи с тем, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, уйти с работы можно будет на час раньше. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #новый год #новогодние праздники

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