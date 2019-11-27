Два человека погибли в массовом ДТП под Челябинском с участием трех грузовиков и «Газели»

По предварительным данным, два грузовика столкнулись, затем врезались в третий и в «Газель». Все случилось на трассе М-5 в Челябинской области, движение нарушено.

Столкновение произошло около 16 часов по местному времени (14 по мск) на 1645-м километре автодороги М-5 «Урал» неподалеку от города Юрюзань. Сначала столкнулись две попутные фуры, предположительно, у одной из них отказали тормоза во время затяжного дорожного спуска в сторону Юрюзани. Затем они врезались во встречный грузовик и «Газель».

«Со слов сотрудников ДПС, в аварии погибли два человека и трое пострадали», — передает издание «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу АО «УралАвтодор».

На трассе повреждены ограждения, после столкновения возник пожар. На данным момент движение по федеральной трассе находится в реверсивном режиме, сотрудники спецслужб рекомендуют водителям выбирать альтернативный маршрут

«Авария произошла в 16:00 на территории Катав-Ивановского района. Сейчас на месте работают медики, сотрудники ГИБДД и экстренных служб», — уточнили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Выясняются детали происшествия.