Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега

Первый за долгое время снегопад прошел в Санкт-Петербурге, что стало причиной активной работы дорожных и уборочных служб города, сообщили «Невские новости» 27 ноября.

Хотя слой снега нельзя назвать большим, дворники сметают его с пешеходных зон, а снегоуборочные машины чистят дороги. Стоит отметить, что столь оперативная работа не даст осадкам растаять, а потом вновь замерзнуть, образовав подобие ледового катка по всей Северной столице.

К тому же, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал изданию о скором потеплении. По его словам, ближайшие два дня в городе температура будет выше нуля — от одного до трех градусов, также стоит ожидать дождя и мокрого снега.

Уже с 30 ноября зима станет более устойчивой, отметил специалист. В выходные придет холод, который продержится около недели. Не исключено, что пойдет снег.