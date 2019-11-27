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16:26   27 Ноября 2019
Россия

Создание инфраструктуры трассы Москва — Петербург завершится за два года, заявил Иванов

Создание инфраструктуры трассы Москва — Петербург завершится за два года, заявил Иванов

Создание инфраструктуры трассы Москва — Петербург завершится за два года, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом он сообщил на совещании после открытия платной дороги М-11. 

По словам Иванова, на оборудование всей инфраструктурой уйдет не более двух лет. Он отметил, что аналогичный опыт применен на других трассах, где не было создано ничего, а вокруг ходили медведи и была тайга. Как подчеркнул глава Минтранса Евгений Дитрих, сейчас вдоль новой трассы появляются объекты сервиса: автозаправки, магазины, мини-гостиницы, автомойки и другое. Он отметил, что аналогичные объекты появятся на трассе Москва — Казань. 

В ходе совещания президент РФ Владимир Путин, прибывший в Санкт-Петербург на открытие трассы, потребовал обустроить платную дорогу всем необходимым, чтобы она соответствовала современным стандартам. 

Платная трасса М-11 из Москвы в Санкт-Петербург получила название «Нева», ее открытие состоялось 27 ноября. Трассу открыл российский лидер Владимир Путин, он восхитился уровнем построенной дороги. Строителей трассы Москва — Петербург представят к государственным наградам по поручению президента РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #м-11

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