Создание инфраструктуры трассы Москва — Петербург завершится за два года, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом он сообщил на совещании после открытия платной дороги М-11.

По словам Иванова, на оборудование всей инфраструктурой уйдет не более двух лет. Он отметил, что аналогичный опыт применен на других трассах, где не было создано ничего, а вокруг ходили медведи и была тайга. Как подчеркнул глава Минтранса Евгений Дитрих, сейчас вдоль новой трассы появляются объекты сервиса: автозаправки, магазины, мини-гостиницы, автомойки и другое. Он отметил, что аналогичные объекты появятся на трассе Москва — Казань.

В ходе совещания президент РФ Владимир Путин, прибывший в Санкт-Петербург на открытие трассы, потребовал обустроить платную дорогу всем необходимым, чтобы она соответствовала современным стандартам.

Платная трасса М-11 из Москвы в Санкт-Петербург получила название «Нева», ее открытие состоялось 27 ноября. Трассу открыл российский лидер Владимир Путин, он восхитился уровнем построенной дороги. Строителей трассы Москва — Петербург представят к государственным наградам по поручению президента РФ.