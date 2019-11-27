Ушаков не исключил отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков 27 ноября. Переговоры могут состояться на саммите в «нормандском формате», уточнил он.

«Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал Ушаков.

Напомним, что съезд лидеров «нормандской четверки» намечен на 9 декабря. В этот день Париж также должны посетить лидеры Германии Ангела Меркель и самой Франции Эмманюэль Макрон.