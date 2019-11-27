Врач-диетолог раскрыла вред чая для здоровья

Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения следует ограничить употребление чая. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает газета «Аргументы и факты».

По словам специалиста, чай может вызвать изжогу, а также раздражать слизистые пищеварительного тракта. Поэтому при повышенной кислотности желудка его следует употреблять с осторожностью, объяснила врач.

Кроме этого, людям не следует пить крепко заваренный чай при гипертонической болезни и атеросклерозе, потому что в нем содержится кофеин, уточнила медик. Также в чае содержится усиливающий мозговую деятельность танин, который может привести к бессоннице.

Врач предупредила, что если часто употреблять зеленый чай, в почках могут образовываться камни, ведь он содержит немалое количество касалатов — солей щавелевой кислоты. Она посоветовала не пить чай с молоком людям, у которых есть проблемы с желудком и кишечником, потому что молоко вызывает брожение.

Что касается аллергиков, им следует тщательно относиться к выбору травяных напитков, заключила эксперт.