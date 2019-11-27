Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

 Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега

Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега
«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

 Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»

Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»
Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

 Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

 Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега

Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега
«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

 Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»

Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»
Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

 Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

16:21   27 Ноября 2019
Россия

Врач-диетолог раскрыла вред чая для здоровья

Врач-диетолог раскрыла вред чая для здоровья

Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения следует ограничить употребление чая. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает газета «Аргументы и факты». 

По словам специалиста, чай может вызвать изжогу, а также раздражать слизистые пищеварительного тракта. Поэтому при повышенной кислотности желудка его следует употреблять с осторожностью, объяснила врач. 

Кроме этого, людям не следует пить крепко заваренный чай при гипертонической болезни и атеросклерозе, потому что в нем содержится кофеин, уточнила медик. Также в чае содержится усиливающий мозговую деятельность танин, который может привести к бессоннице. 

Врач предупредила, что если часто употреблять зеленый чай, в почках могут образовываться камни, ведь он содержит немалое количество касалатов — солей щавелевой кислоты. Она посоветовала не пить чай с молоком людям, у которых есть проблемы с желудком и кишечником, потому что молоко вызывает брожение. 

Что касается аллергиков, им следует тщательно относиться к выбору травяных напитков, заключила эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #здоровье #общество #питание #чай #диетологи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...