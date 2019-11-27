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16:21   27 Ноября 2019
Россия

В Ессентуках женщина родила ребенка в магазине, положила в пакет и бросила на рынке

В Ессентуках женщина родила ребенка в магазине, положила в пакет и бросила на рынке

Против 35-летней женщины следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело. Как утверждает обвиняемая, о беременности она и не подозревала, поняла, в чем дело только когда начались схватки.

Так, в сентябре 2019 года женщина отправилась в магазин, где внезапно поняла, что у нее подступили схватки. Все предыдущие месяцы она совершенно не подозревала о наличии беременности. В магазине у нее начались роды, сообщает «Комсомольская правда» — Северный Кавказ со ссылкой на помощника руководителя следственного комитета по городу Ессентуки Нину Вангулову.

Очевидцы вызвали скорую, но женщина родила малыша «в лосины» до приезда медиков. Затем она пошла в общественный туалет, где упаковала новорожденную девочку в пакет. После чего пакет с ребенком преступница бросила среди рыночных торговых павильонов.

«Следственный отдел по городу Ессентуки возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины по факту покушения на убийство новорожденного ребенка», — сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Сама новоиспеченная мать объяснила, что в момент родов была крайне шокирована сложившейся ситуацией. Избавиться от малышки она решила из-за того, что итак одна воспитывает двоих детей и имеет крайне низкий достаток, потому что работает пекарем на рынке.

Сейчас девочка находится в безопасности, а с ее матерью теперь будут разбираться следователи. Стоит вопрос о лишении ее родительских прав в отношении двоих старших детей. За покушение на убийство новорожденной ей грозит максимум четыре года тюрьмы.

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Автор: Лев Собакин
#покушение на убийство #ессентуки

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