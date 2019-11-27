Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин приехал на Дальневосточный проспект в Санкт-Петербурге, чтобы открыть памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину.

Владимир Путин приехал на открытие памятника Даниилу Гранину pic.twitter.com/krFp5jdCbH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

По признанию президента, он с Граниным был в «очень добрых отношениях». Путин назвал фронтовика достойным человеком, гениальным писателем и «гражданином в самом высоком смысле этого слова». Его творчество, указал Путин, поднимает важные нравственные и общечеловеческие вопросы.

«[Книги Гранина] стали подлинной классикой отечественной литературы», — подчеркнул глава государства на церемонии открытия.

Напомним, что проект памятника выбирали на международном творческом конкурсе. Среди 23 скульптур была выбрана работа скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке. Ее установили у культурно-просветительского центра при библиотеке имени Гранина.

Писатель в 1941 году ушел на фронт добровольцем. Из простого солдата он дослужился до звания командира роты. Реальные события из своей жизни он отразил в творчестве. Например, в произведениях «Дом на Фонтанке» и «Наш комбат». Помимо этого, он имел множество государственных наград.

Даниила Гранина не стало летом 2017 года. Он умер в возрасте 99 лет. Тогда Путин подписал указ об увековечении памяти писателя, а также праздновании 100-летия со дня его рождения.