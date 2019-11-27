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15:51   27 Ноября 2019
Россия

Москвичи увидят снежный покров 1 декабря

Москвичи увидят снежный покров 1 декабря

Постоянный снежный покров появится в Москве после того, как 1 декабря выпадет снег. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 27 ноября, передает РИА Новости. 

«Скорее всего, у нас первого числа образуется снежный покров», — цитирует агентство слова Поздняковой. 

По словам синоптика, в столице 1 декабря выпадет мокрый снег, но уже в течение суток температура начнет снижаться, что позволит снегу сохраниться. Она выразила надежду, что выпавший снег останется на всю зиму и перейдет в категорию устойчивого снежного покрова.

Ранее сообщилось, что в декабре в Москве и Подмосковье ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #погода

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