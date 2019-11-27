Губерниев призвал не паниковать раньше времени до решения WADA о России

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал не паниковать раньше времени до решения WADA о возможных антироссийских санкциях. По словам Губерниева, сейчас главная задача — дождаться решения Всемирного антидопингового комитета.

Губерниев назвал ситуацию тяжелой и выразил надежду, что WADA примет верное решение в отношении России. Комментатор уверен, что паниковать пока нет смысла, так как итогов никаких нет, есть лишь предварительные выводы.

«Мы должны сохранить российский спорт, так как если дело таким образом пойдет дальше, то российские спортсмены будут выбирать гражданство других стран и выступать под чужими флагами», — передает слова Дмитрия Губерниева «ПолитЭксперт».

По мнению комментатора, сейчас России важно сохранить своих спортсменов, которым предстоит выступать под нейтральным флагом, если WADA примет решение не в пользу РФ. Он также отметил, что сейчас в спорт активно вмешивается большая политика.

Ранее Всемирный антидопинговый комитет (WADA) порекомендовал ввести антироссийские санкции и запретить РФ проводить международные соревнования в течение предстоящих четырех лет, а также лишить российских спортсменов выступать под российским триколором.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA. Также он отметил, что Россия гордится своими спортсменами и продолжит поддерживать их.