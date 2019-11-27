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 Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

15:45   27 Ноября 2019
Весь мир

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

В Министерстве иностранных дел Китая высказались решительно против выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также против того, чтобы он стал многосторонним. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ма Чжаосюй в среду, 27 ноября.

«Китай выступает против выхода США из договора РСМД, против того, чтобы договор стал многосторонним», — заявил Ма Чжаосюй в рамках прошедшей пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестал действовать 2 августа 2019 года. Заключен он был еще в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне. По истечении его срока американские власти заявили, что страна выходит из договора в одностороннем порядке, а также обвинили Россию в многократных нарушениях правил, прописанных в документе.

Российская сторона отвергла все обвинения, а президент страны Владимир Путин подписал закон о прекращении договора. О том, что все условия выполняются Россия сообщала неоднократно. В свою очередь глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что у Москвы имеется целый ряд вопросов к Вашингтону касательно исполнения им разных пунктов договора. Американские обвинения дипломат назвал голословными.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #китай #дрсмд

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