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16:32   27 Ноября 2019
Россия

РКН призвал обращать внимание на адреса сайтов, чтобы «черная пятница» не стала грустной

РКН призвал обращать внимание на адреса сайтов, чтобы «черная пятница» не стала грустной

Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в преддверие самой большой распродажи года — «черной пятницы» и рассказал, как обезопасить персональные данные.

Ведомство на своем официальном сайте предупредило, что злоумышленники могут подменять страницы известных интернет-магазинов, чтобы собирать данные банковских карт и использовать их в своих корыстных целях.

«В преддверии международных акций «Черная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», – говорится в сообщении на сайте.

Чтобы сохранить свои данные, нужно обращать внимание на наличие у сайтов сертификата SSL. Это специальный протокол шифрования, который обеспечивает безопасную связь. В частности, РКН предупреждает, что адресная строка должна начинаться с шифрования SSL «https://». Если сайт начинается на «http://», то такая страница может оказаться небезопасной.

Также Роскомнадзор посоветовал внимательно проверять сайты на наличие пользовательского соглашения и настороженно относиться к ссылкам, при переходе на которые страницы отображаются с ошибкой.

В России впервые «черная пятница» прошла в 2010 году. Единого дня проведении акции нет, но чаще всего день больших скидок проходит в конце ноября.

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #роскомнадзор #общество #черная пятница

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