РКН призвал обращать внимание на адреса сайтов, чтобы «черная пятница» не стала грустной

Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в преддверие самой большой распродажи года — «черной пятницы» и рассказал, как обезопасить персональные данные.

Ведомство на своем официальном сайте предупредило, что злоумышленники могут подменять страницы известных интернет-магазинов, чтобы собирать данные банковских карт и использовать их в своих корыстных целях.

«В преддверии международных акций «Черная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», – говорится в сообщении на сайте.

Чтобы сохранить свои данные, нужно обращать внимание на наличие у сайтов сертификата SSL. Это специальный протокол шифрования, который обеспечивает безопасную связь. В частности, РКН предупреждает, что адресная строка должна начинаться с шифрования SSL «https://». Если сайт начинается на «http://», то такая страница может оказаться небезопасной.

Также Роскомнадзор посоветовал внимательно проверять сайты на наличие пользовательского соглашения и настороженно относиться к ссылкам, при переходе на которые страницы отображаются с ошибкой.

В России впервые «черная пятница» прошла в 2010 году. Единого дня проведении акции нет, но чаще всего день больших скидок проходит в конце ноября.