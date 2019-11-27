Строителей трассы М-11 Москва — Петербург представят к наградам по поручению президента России Владимира Путина. С таким поручением глава государства обратился к российскому Минтрансу на открытии объекта.

По словам Путина, руководители регионов и министерство транспорта РФ должны сделать предложения и представить к государственным наградам тех, кто строил трассу. Об этом он заявил на совещании о влиянии проекта строительства скоростной трассы М-11 на социально-экономическое развитие субъектов.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, сколько будет стоить проезд по платной трассе для легковых автомобилей.

Финальный участок трассы М-11 достроили 13 ноября. Ее общая протяженность составила порядка 700 километров. В среду, 27 ноября, дорогу открыл президент РФ Владимир Путин.