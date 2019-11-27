Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

 Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега

Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега
«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

 Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»

Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»
Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

 Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

Россиянам напомним о приближении двух супер коротких рабочих недель

 Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега

Дорожники и дворники вышли на улицы Петербурга для уборки выпавшего снега
«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

 Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»

Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»
Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

 Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

Китайский МИД против выхода США из договора о ликвидации ракет

15:25   27 Ноября 2019
Россия

Строителей трассы Москва — Петербург представят к наградам по поручению Путина

Строителей трассы Москва — Петербург представят к наградам по поручению Путина

Строителей трассы М-11 Москва — Петербург представят к наградам по поручению президента России Владимира Путина. С таким поручением глава государства обратился к российскому Минтрансу на открытии объекта. 

По словам Путина, руководители регионов и министерство транспорта РФ должны сделать предложения и представить к государственным наградам тех, кто строил трассу. Об этом он заявил на совещании о влиянии проекта строительства скоростной трассы М-11 на социально-экономическое развитие субъектов.

Строителей трассы Москва — Петербург представят к наградам по поручению Путина

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, сколько будет стоить проезд по платной трассе для легковых автомобилей. 

Финальный участок трассы М-11 достроили 13 ноября. Ее общая протяженность составила порядка 700 километров. В среду, 27 ноября, дорогу открыл президент РФ Владимир Путин. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #м-11

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...