Спасатели эвакуируют людей после взрыва на химическом заводе в США

Спасатели эвакуируют жителей прилегающих территорий после взрыва на химическом заводе в округе Джефферсон американского штата Техас. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в среду, 27 ноября.

В результате взрыва пострадали три человека, их госпитализировали. В каком состоянии они находятся сейчас, неизвестно. Спасатели проводят экстренную эвакуацию в радиусе 800 метров вокруг предприятия, где случилось ЧП.

На месте работают все оперативные службы. Причину взрыва сейчас выясняют эксперты.

В середине ноября в Южной Корее один человек погиб в результате взрыва в лаборатории государственного Научного института обороны.