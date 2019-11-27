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Спасатели эвакуируют людей после взрыва на химическом заводе в США

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15:04   27 Ноября 2019
Весь мир

Спасатели эвакуируют людей после взрыва на химическом заводе в США

Спасатели эвакуируют людей после взрыва на химическом заводе в США

Спасатели эвакуируют жителей прилегающих территорий после взрыва на химическом заводе в округе Джефферсон американского штата Техас. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в среду, 27 ноября.

В результате взрыва пострадали три человека, их госпитализировали. В каком состоянии они находятся сейчас, неизвестно. Спасатели проводят экстренную эвакуацию в радиусе 800 метров вокруг предприятия, где случилось ЧП. 

На месте работают все оперативные службы. Причину взрыва сейчас выясняют эксперты. 

В середине ноября в Южной Корее один человек погиб в результате взрыва в лаборатории государственного Научного института обороны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #чп #весь мир

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