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15:22   27 Ноября 2019
Россия

США пора признать Крым российским по многим причинам — американский эксперт

США пора признать Крым российским по многим причинам — американский эксперт

Профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн написал статью, в которой привел как минимум десять причин для того, чтобы санкции против России были сняты, а американская сторона признала Крым российским. Работу исследователя опубликовало американское издание The National Interest. Голдстайн уверен, что «слепая» поддержка Украины — это совершенно не верная тактика, ведь гораздо важнее наладить дружественные отношения с Россией.

«На самом деле, имеется множество причин, почему Госдепортаменту США пора … «смириться» насчет черноморского полуострова», — пишет профессор.

Ученый, во-первых, отмечает, что бескровный характер перехода Крыма под российскую юрисдикцию играет здесь ключевую роль. В своей статье он напоминает о кровавых исходах подобных исторических примеров, которые происходили «по всему миру от Мьянмы до Мексики».

Во-вторых, Голдстайн утверждает, что произошедшее — это «историческая справедливость», ведь в далеком 1954 году Крымский полуостров был передан Украинской ССР генеральным секретарем коммунистической партии Никитой Хрущевым.

«Во имя Крыма русские пролили реки крови — как в Крымскую войну, так и в годы Второй мировой, спая мир от нацизма», — называет профессор третью причину.

Россия всегда будет рассматривать Крымский полуостров как один из важнейших для национальных интересов регион, отмечает Голдстайн, ведь именно там находится мощнейшая военно-морская база. На месте хаотично распавшегося СССР границы бывших советских республик крайне непрочные, и так будет «еще десятки лет», добавляет он. Однако, по мнению эксперта, такое нестабильное состояние границ никак не угрожает Соединенным Штатам.

Шестая причина, которую называет Голдстайн — излишнее стремление США «везде пихать международное право». Он уверен, что сейчас самое время отойти от мира фантазий и взглянуть на сложившееся положение дел реалистично.

Крупные европейские страны, по словам ученого, уже устали от антироссийских санкций. А их снятие повлияет на страны Европейского союза только положительно. Голдстайн не сомневается, что санкции спровоцировали раскол НАТО и мешают борьбе стран-участниц с терроризмом и иммиграцией.

Девятая в списке причин пересмотреть США свою политику по Крыму, по мнению специалиста, это угроза российско-американской ядерной войны в связи с нагнетающимся на этом фоне конфликтом. Наконец, в-десятых, Голдстайн подчеркивает, что Москва пойдет навстречу Киеву и предложит компенсацию за потерю земель, как только они окончательно будут признаны российскими.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года, тогда 90% избирателей проголосовали за присоединение Крыма к России. Президент России Владимир Путин заявил тогда, что для России крымский вопрос навсегда закрыт.

 

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Автор: Лев Собакин
#россия #украина #крым

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