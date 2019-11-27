Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил профессиональную работу канала связи России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии.

«Есть канал между военными России и США, канал, который работает профессионально и который обеспечивает устранение рисков каких-то непреднамеренных инцидентов», – сказал он на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не хочет проблем для сирийских граждан и не хочет, чтобы что-то угрожало российским военнослужащим, которые по просьбе законного правительства помогают бороться с террористами в Сирии.

Ранее военные России и Турции в рамках меморандума начали совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, чтобы обеспечить порядок в регионе.