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16:06   27 Ноября 2019
Весь мир

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил профессиональную работу канала связи России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии.

«Есть канал между военными России и США, канал, который работает профессионально и который обеспечивает устранение рисков каких-то непреднамеренных инцидентов», – сказал он на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не хочет проблем для сирийских граждан и не хочет, чтобы что-то угрожало российским военнослужащим, которые по просьбе законного правительства помогают бороться с террористами в Сирии.

Ранее военные России и Турции в рамках меморандума начали совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, чтобы обеспечить порядок в регионе.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #сирия #лавров

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