Россияне мечтают о фрилансе, показал опрос

Более 70% россиян рассматривают возможность перехода на фриланс с постоянной работы. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовали негосударственный пенсионный фонд Сбербанка и сервис по трудоустройству Работа.ру.

Согласно исследованию 72% россиян могли бы поменять работу по найму на фриланс. Отмечается, что только 27% респондентов оценили вероятность такого перехода как «очень вероятную», а 45% — как «вполне вероятную».

«Вообще не собираются покидать штатную работу только 8% опрошенных», — говорится в исследовании.

При этом 68% опрошенных считают, что фриланс не может обеспечить финансовую стабильность. Еще 32% опрошенных заявили, что их пугает отсутствие пенсионных отчислений, то есть невозможность получать пенсию от государства. Четверть участников опроса отметили, что из-за отсутствия работы с официальным оформлением могут возникнуть трудности при получении кредита или ипотеки. Однако 21% россиян не считают, что фриланс сопряжен с финансовой нестабильностью.

В результате опроса выяснилось, что более 33% россиян имеют подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица. При этом 40% из них зарабатывают менее 10 тысяч рублей, 21% — от 10 до 20 тысяч рублей. 17% респондентов заявили, что их доход от подработки превышает 40 тысяч рублей.