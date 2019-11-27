Новая трасса М-11 получила название «Нева»
Российский глава Владимир Путин огласил название для новой трассы М-11, которое выбрала общественность.
Напомним, что президент находится в Санкт-Петербурге, у него насыщенная повестка. В частности, он открыл скоростную автомагистраль, соединяющую две столицы.
«Насколько я понимаю, там три основных — «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Больше всего [голосов] набрал [вариант] «Нева». Так и назовем», — заявил государственный лидер.
Владимир Путин приехал на официальное открытие трассы М-11 pic.twitter.com/f6GR6ovIJT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019
М-11 проходит от столичного МКАДа до кольцевой дороги Петербурга, а ее общая протяженность достигает почти 670 километров. Она дублирует трассу М-10 «Россия», пропускная способность которой практически исчерпана. Трасса является платной и высокоскоростной. Проезд по ней стоит около двух тысяч рублей. Оплату можно произвести на любом из 16 специальных пунктов.