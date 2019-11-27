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14:45   27 Ноября 2019
Россия

Глава Минтранса назвал стоимость проезда для легковых авто по новой трассе М-11

Глава Минтранса назвал стоимость проезда для легковых авто по новой трассе М-11

Глава Минтранса Евгений Дитрих назвал стоимость проезда для легковых авто по новой трассе М-11 Москва — Петербург. В среду, 27 ноября, трассу официально открыл президент РФ Владимир Путин. 

По словам Евгения Дитриха, стоимость проезда для «легковушек» составит 1350 рублей. При этом никаких пробок и заторов ни при въезде на трассу ни при съезде с нее не будет, уверен глава Минтранса.

«Магистраль не только связывает Москву и Санкт-Петербург, но и открывает новые возможности для тех регионов, через которые она проходит», — заявил Евгений Дитрих на открытии М-11.

Автомагистраль М-11 является крупнейшим инвестиционным объектом транспортной инфраструктуры РФ. Общая протяженность объекта составляет примерно 700 километров. К весне 2020 года на всей трассе разрешат ехать со скоростью 130 километров в час. 

В круглосуточном режиме за дорогой следят бригады аварийных комиссаров, которые в случае ЧП прибудут на место аварии за десять или менее минут и окажут бесплатную помощь. Например, они помогут подкачать или заменить колесо, подвезут топливо, а также способны оказать медицинскую помощь.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #минтранс рф #м-11

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