«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

Глава украинского «Нафтогаза» назвал полной победой решение суда Швеции, согласившегося с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 27 ноября.

«Полная победа! Украина снова побеждает!» — написал он у себя в профиле.

Соответствующую запись компания также разместила в официальном аккаунте в Twitter.

Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмьского арбітражу — Нафтогаз України (@NaftogazUK) November 27, 2019

«Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом».

Исполнительный директор «Нафтогаза» в августе заявил, что украинская сторона намерена до конца следующего года получить около трех миллиардов долларов от продажи активов «Газпрома» по решению суда Стокгольма.