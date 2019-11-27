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14:35   27 Ноября 2019
Россия

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

Глава украинского «Нафтогаза» назвал полной победой решение суда Швеции, согласившегося с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 27 ноября. 

«Полная победа! Украина снова побеждает!» — написал он у себя в профиле. 

Соответствующую запись компания также разместила в официальном аккаунте в Twitter.

«Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». 

Исполнительный директор «Нафтогаза» в августе заявил, что украинская сторона намерена до конца следующего года получить около трех миллиардов долларов от продажи активов «Газпрома» по решению суда Стокгольма. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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